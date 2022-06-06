Москвичам назвали дату открытия купального сезона

Купальный сезон в Москве можно открывать со следующей недели. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, уже с четверга москвичей ждет «настоящая июльская погода».
«Начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне», - пояснил Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра России напомнил, что для открытия купального сезона температура воды должна прогреться выше 20 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал июльское тепло в столице ко Дню России. По его словам, к выходным воздух прогреется до 28 градусов тепла.