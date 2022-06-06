Толпы москвичей в Сиреневом саду попали на видео

Распустившиеся кусты с цветами вызвали ажиотаж у москвичей в Сиреневом саду, расположенном в Восточном административном округе столицы. Толпы желающих сфотографироваться на фоне цветущих растений сняли видео.
Соответствующее кадры с посетителями парка оказались в распоряжении Telegram-канала «Новости Москвы». На записи видно, как люди переходят от одного усыпанного цветом куста к другому.
«Очереди в Сиреневом саду из желающих сфотографировать распустившиеся кусты сирени», – говорится в публикации к ролику.