Толпы москвичей в Сиреневом саду попали на видео

Распустившиеся кусты с цветами вызвали ажиотаж у москвичей в Сиреневом саду, расположенном в Восточном административном округе столицы. Толпы желающих сфотографироваться на фоне цветущих растений сняли видео.

Соответствующее кадры с посетителями парка оказались в распоряжении Telegram-канала «Новости Москвы». На записи видно, как люди переходят от одного усыпанного цветом куста к другому.