В столице установили 100 розовых павильонов для продажи клубники

Палатки для продажи клубники по 100 адресам в Москве заменили на розовые павильоны, высотой более 3 м. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Пока таких [павильонов] 100 штук. К следующему году планируем все [палатки] заменить", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что данные павильоны предназначены для розничной торговли клубникой в теплое время года, они выполнены из отечественных материалов: алюминия, стеклопластика и композита. Модульная конструкция перевозится в собранном стоянии с возможностью простого монтажа и демонтажа по месту с помощью крана. Высота павильона - более 3,5 м, площадь основания - 2,5 на 2,5 м.

Один из павильонов установлен около станции метро "Чистые пруды", передает корреспондент ТАСС. Над "окошком" для продажи находится вывеска "Клубника". По текстуре розовые стены павильона с внешней стороны напоминают текстуру клубники. Поверх них закреплены тонкие панели из алюминиевой трубы с имитацией текстуры лиственницы.