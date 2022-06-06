В столице установили 100 розовых павильонов для продажи клубники

Палатки для продажи клубники по 100 адресам в Москве заменили на розовые павильоны, высотой более 3 м. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.
"Пока таких [павильонов] 100 штук. К следующему году планируем все [палатки] заменить", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что данные павильоны предназначены для розничной торговли клубникой в теплое время года, они выполнены из отечественных материалов: алюминия, стеклопластика и композита. Модульная конструкция перевозится в собранном стоянии с возможностью простого монтажа и демонтажа по месту с помощью крана. Высота павильона - более 3,5 м, площадь основания - 2,5 на 2,5 м.
Один из павильонов установлен около станции метро "Чистые пруды", передает корреспондент ТАСС. Над "окошком" для продажи находится вывеска "Клубника". По текстуре розовые стены павильона с внешней стороны напоминают текстуру клубники. Поверх них закреплены тонкие панели из алюминиевой трубы с имитацией текстуры лиственницы.
Около 290 точек продажи клубники заработали в Москве 2 июня. С прилавков в течение сезона планируется реализовать более 10 сортов этой ягоды: "Клери", "Флэр", "Альба", "Джоли", "Альбион", "Азия", "Роксана" и многие другие. Первыми ягоду в столицу поставили производители из 20 регионов, преимущественно южных: Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, республик Крым, Кабардино-Балкария, Адыгея, Северная Осетия - Алания, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия и др. Остальные площадки начнут свою работу по мере созревания ягоды в регионах Российской Федерации.