Названы даты проведения кубка мэра Москвы по хоккею

С 25 по 28 августа 2022 года пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. В 2022 году в турнире участвуют шесть команд, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«С 25 по 28 августа пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Турнир проводится c 2008 года при поддержке департамента спорта города Москвы и давно приобрел статус самого престижного предсезонного турнира среди команд российской столицы и клубов из других городов и стран», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соревнованиях примут участие шесть команд: московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», подмосковный «Витязь», «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и «Амур» (Хабаровск). Турнир проведут на ледовой арене «Мегаспорт».
«В течение четырех игровых дней любителей хоккея ждут девять матчей с участием лучших игроков и признанных звезд самого популярного в мире зимнего вида спорта», - подчеркнули в материале.