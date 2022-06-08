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7 минут назад

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет 25-28 августа

Агентство «Москва»иещё 4

С 25 по 28 августа 2022 года пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. В 2022 году в турнире участвуют шесть команд, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Названы даты проведения кубка мэра Москвы по хоккею
Фото: ТАССТАСС

«С 25 по 28 августа пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Турнир проводится c 2008 года при поддержке департамента спорта города Москвы и давно приобрел статус самого престижного предсезонного турнира среди команд российской столицы и клубов из других городов и стран», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соревнованиях примут участие шесть команд: московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», подмосковный «Витязь», «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и «Амур» (Хабаровск). Турнир проведут на ледовой арене «Мегаспорт».

«В течение четырех игровых дней любителей хоккея ждут девять матчей с участием лучших игроков и признанных звезд самого популярного в мире зимнего вида спорта», - подчеркнули в материале.

Новости Москвы,Динамо,ХК Амур,Спартак,
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