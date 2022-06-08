Названы даты проведения кубка мэра Москвы по хоккею

«С 25 по 28 августа пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Турнир проводится c 2008 года при поддержке департамента спорта города Москвы и давно приобрел статус самого престижного предсезонного турнира среди команд российской столицы и клубов из других городов и стран», - говорится в сообщении.