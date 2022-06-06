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37 минут назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о надвигающейся жаре

Елена Прошина

В начале недели в столице будет прохладно, температура воздуха составит до 21-23 градусов тепла, но к концу недели москвичей ждет жара. Об сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды: утром прохладно (около 15 градусов тепла), а днем - 21-23 градуса. <...> В среду уже прогнозируется 23-25 градусов, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье - до 27-28 градусов», - рассказал он.

По его словам, в конце недели температура воздуха будет соответствовать показателям середины июля. Однако с четверга в столице ожидаются небольшие, кратковременные дожди

Синоптик предсказал россиянам «редкое явление»

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал июльское тепло в столице ко Дню России. по его словам, к выходным воздух прогреется до 28 градусов тепла.

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