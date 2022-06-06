«В понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды: утром прохладно (около 15 градусов тепла), а днем - 21-23 градуса. <...> В среду уже прогнозируется 23-25 градусов, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье - до 27-28 градусов», - рассказал он.