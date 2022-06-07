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46 минут назад

Еще три корпуса построили в ЖК «Алхимово» в ТиНАО

Агентство «Москва»иещё 5

В ЖК «Алхимово» завершено строительство еще трех корпусов на 984 квартиры, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Еще три корпуса построили в ЖК «Алхимово» в ТиНАО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Завершено строительство еще трех корпусов в составе ЖК «Алхимово», расположенного у одноименной деревни в поселении Рязановское (НАО)», - говорится в сообщении.

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Как уточняется, девелопером проекта выступает группа «Самолет».

«В корпусах №4, 5 и 6 расположено 984 квартиры жилой площадью более 39 тыс. 100 кв. м. В каждой квартире выполнена отделка с установкой межкомнатных дверей и сантехнического оборудования. На данный момент в составе комплекса уже введены в эксплуатацию два корпуса первой очереди, ведется строительство домов второй и третьей очередей, а также детского сада на 275 мест», - пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба.

Добавляется, что новые три корпуса, как и первые два, сданные в конце 2021 года, построены по монолитной технологии и имеют переменную этажность от 11 до 13 этажей.

«Застройщик получил заключение о соответствии проектной документации трех зданий общей площадью около 66 тыс. кв. м, построенных в рамках второй очереди возведения жилого комплекса, и готовит документы для ввода в эксплуатацию», - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Пятова добавила, что в домах предусмотрены и коммерческие помещения для стрит-ритейла - на первом этаже. Всего в трех корпусах 36 таких помещений общей площадью 2 тыс. 900 кв. м. Плоскостная стоянка вмещает более 200 машин, еще около 400 машиномест запроектировано в планируемых гаражах-автостоянках.

«Крупный жилой комплекс возводится вместе с благоустройством прилегающей территории. В едином для трех домов дворе «без машин» созданы площадки для занятий спортом и настольных игр, прогулочные зоны и детские площадки с оборудованием из природных материалов. Кроме того, в конце апреля Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство в комплексе школы для 1 тыс. 200 учеников», - уточнил Войстратенко.

В пресс-службе добавили, что в новостройках сквозные входы в секциях выполнены на уровне земли, для хранения колясок и велосипедов выделены специальные места в холлах на первых этажах. Дома оборудованы системой видеонаблюдения и контроля доступом, а также противопожарной сигнализацией и оповещения при ЧС.

Председатель Мосгосстройнадзора напомнил, что инспекторы ведомства провели за время строительства зданий 21 проверку, из них 12 - по утвержденной программе контрольно-надзорных мероприятий. «По поручению мэра Москвы Сергей Собянина надзорные органы уделяют особое внимание качеству строительства жилых объектов. На каждом этапе работ к проверкам привлекались специалисты подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнили комплекс необходимых исследований и испытаний», - заключил Войстратенко.

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