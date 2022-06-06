Новый тематический поезд «Русич» запустили в столичном метрополитене

— Сегодня совместно с Российским военно-историческим обществом на Арбатско-Покровской линии запустили поезд, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. Теперь в дороге можно больше узнать о жизни и деяниях императора. Всего вместе с РВИО мы запустили уже 14 тематических поездов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.