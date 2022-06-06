Новый тематический поезд «Русич» запустили в столичном метрополитене

В столичном метро объявили о запуске нового тематического поезда «Русич», который расскажет об удивительной жизни императора Петра I. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Сегодня совместно с Российским военно-историческим обществом на Арбатско-Покровской линии запустили поезд, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. Теперь в дороге можно больше узнать о жизни и деяниях императора. Всего вместе с РВИО мы запустили уже 14 тематических поездов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Так, в новых вагонах горожане увидят редкие портреты императора и прочитают интересные факты его биографии. Подготовкой материалов занимались специалисты из Российского военно-исторического общества. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что новый поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии столичного метро в течение шести месяцев.
Помимо этого, специалисты Музея транспорта Москвы отреставрируют метровагоны прошлых поколений. Они станут частью постоянной экспозиции. Так, будут обновлены вагоны типа «В», «Г», «Еж3», номерной вагон «81-717» и метровагон «Яуза».