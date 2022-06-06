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41 минуту назад

Дом муравья, конный двор и теплоход: Собянин представил экоцентры Москвы

Москва24иещё 4

Расположенные на природных территориях и в парках эколого-просветительские центры "Мосприроды" дают возможность больше узнать о природе Москвы и привить людям любовь и бережное отношение к ней, заявил Сергей Собянин.

Дом муравья, конный двор и теплоход: Собянин представил экоцентры Москвы
Фото: sobyanin.rusobyanin.ru

"Экоцентры в Москве появились не так давно, но уже завоевали симпатии горожан всех возрастов. Будем расширять эту сеть, открывая новые площадки в парках и на природных территориях, чтобы с детских лет москвичи могли как можно больше узнать и полюбить родную природу", – написал он в своем блоге.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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