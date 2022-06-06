Дом муравья, конный двор и теплоход: Собянин представил экоцентры Москвы

"Экоцентры в Москве появились не так давно, но уже завоевали симпатии горожан всех возрастов. Будем расширять эту сеть, открывая новые площадки в парках и на природных территориях, чтобы с детских лет москвичи могли как можно больше узнать и полюбить родную природу", – написал он в своем блоге.