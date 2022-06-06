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15 минут назад

Вильфанд дал прогноз по купальному сезону в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз по купальному сезону в Москве.

Вильфанд дал прогноз по купальному сезону в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если температура воды выше 22 градусов, то дети уже могут купаться. А взрослые могут купаться, если температура выше 20. Конечно, это всё индивидуально — не существует понятия «календарное начало купального сезона», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в столичных водоёмах вода может достичь такой температуры к середине следующей недели.

Как добавил Вильфанд, во второй половине этой недели погода в Москве будет солнечной, что поспособствует нагреву воды.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается ухудшение погоды во вторник, 7 июня.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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