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1 час назад

Москвичи поспорили из-за «домов-китов» среди леса

Мослента

Москвичи поспорили из-за качества жизни в «домах-китах» на северо-западе столицы. Своими мнением пользователи поделились в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Москвичи поспорили из-за «домов-китов» среди леса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жилые пятиэтажки, утопленные среди деревьев, на набережной Новикова-Прибоя одни юзеры назвали китами, плывущими по волнам. А другие сравнили их с гробами среди зеленых насаждений.

При этом среди подписчиков возник спор. Одни писали, что в окруженных зеленью домами жить одно удовольствие, так как в окна не попадает много солнечного света, в помещениях остается прохлада и свежий воздух. «Представляете, как счастливы люди, слышать пение птиц по утрам», — написал участник сообщества.

Другие пользователи высказали противоположное мнение. По их словам, деревья высажены слишком близко к жилым домам и из-за отсутствия инсоляции в квартирах постоянная сырость, а летом жильцов донимают комары.

К единому мнению по поводу стихийного озеленения придомовой территории фолловеры прийти так не смогли.

Ранее москвичи рассказали об экологической ситуации в районе Гольяново.

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