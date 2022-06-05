На фасад Южного речного вокзала вернутся пять женских скульптур

«Как я уже рассказывал, в Нагатинской пойме идет реконструкция Южного речного вокзала. Почти 25 лет он не работал по прямому назначению. Здесь в разные годы были магазин детских игрушек и даже автомобильный рынок. Мы полностью обновляем здание, не забывая об исторических деталях. На фасад вскоре вернутся пять уникальных женских скульптур - символ Москвы как «порта пяти морей». Сейчас специалисты стараются восстановить каждый элемент фигур», - написал мэр.