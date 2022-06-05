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32 минуты назад

Собянин: На фасад Южного речного вокзала вернутся пять женских скульптур

Агентство «Москва»иещё 1

В рамках реконструкции Южного речного вокзала на фасад вернутся пять женских скульптур. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На фасад Южного речного вокзала вернутся пять женских скульптур
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как я уже рассказывал, в Нагатинской пойме идет реконструкция Южного речного вокзала. Почти 25 лет он не работал по прямому назначению. Здесь в разные годы были магазин детских игрушек и даже автомобильный рынок. Мы полностью обновляем здание, не забывая об исторических деталях. На фасад вскоре вернутся пять уникальных женских скульптур - символ Москвы как «порта пяти морей». Сейчас специалисты стараются восстановить каждый элемент фигур», - написал мэр.

Сергей Собянин уточнил, что реконструкция вокзала еще не закончена, но этим летом с его причала можно отправиться в круиз.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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