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2 часа назад

В Москве в этом году отремонтируют 11 больниц

ТАССиещё 4

Капитальный ремонт 11 зданий московских больниц завершат до конца текущего года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве в этом году отремонтируют 11 больниц
Фото: ТАССТАСС

"Продолжаем капремонт крупных московских больниц. Задача - создать современные многопрофильные стационары. <…> По городу в этом году планируем отремонтировать еще 11 зданий", - написал мэр на своей странице в "ВКонтакте".

В этом году завершится капитальный ремонт педиатрического корпуса Морозовской детской больницы и корпуса больницы им. Вересаева, в котором расположатся хирургические и терапевтические отделения.

"Один из крупнейших проектов - модернизация Боткинской больницы. Уже отремонтированы 8 зданий, в том числе центр амбулаторной онкопомощи, межокружной нефрологический центр, хирургический корпус, гематологический корпус, корпус для пациентов, которым нужна паллиативная помощь. Идет капремонт еще двух корпусов. В одном из них будет Московский городской урологический центр, в другом - историческом - отделение хирургии", - добавил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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