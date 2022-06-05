Новый дата-центр построят в технополисе «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» приступил к строительству нового дата-центра. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

По его словам, в настоящее время в ОЭС работает пять дата-центров. Теперь ИТ-предприятие построит шестой центр на территории площадки «Печатники». Инвестиции в проект составят свыше 120 миллионов рублей.

Центр расположится на площади около 850 «квадратов». Его мощность будет составлять около 2,5 мегаватта.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, дата-центр будет работать как на резидентов технополиса, так и на других заказчиков.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев в свою очередь уточнил, что резидент, который построит дата-центр, специализируется на хранении и обработке больших данных, передали на официальном сайте мэра Москвы.