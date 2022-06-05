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1 час назад

Новый дата-центр построят в технополисе «Москва»

Вечерняя Москваиещё 3

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» приступил к строительству нового дата-центра. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый дата-центр построят в технополисе «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва

По его словам, в настоящее время в ОЭС работает пять дата-центров. Теперь ИТ-предприятие построит шестой центр на территории площадки «Печатники». Инвестиции в проект составят свыше 120 миллионов рублей.

Центр расположится на площади около 850 «квадратов». Его мощность будет составлять около 2,5 мегаватта.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, дата-центр будет работать как на резидентов технополиса, так и на других заказчиков.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев в свою очередь уточнил, что резидент, который построит дата-центр, специализируется на хранении и обработке больших данных, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что резиденты технополиса «Москва» создали 1,3 тысячи новых рабочих мест в 2021 году. Также известно, что лидером по созданию новых рабочих мест признан кластер медицинских технологий и биофармацевтики.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Владимир Ефимов,Геннадий Дегтев,
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