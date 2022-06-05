В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Более 60 тыс. человек посетили павильоны "Здоровая Москва" с открытия

ТАССиещё 4

Более 60 тыс. человек прошли медицинские обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия 11 мая. Об этом журналистам в воскресенье сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Павильоны «Здоровая Москва» посетили уже более 60 ты. человек
Фото: Здоровая Москва/ВКонтактеЗдоровая Москва/ВКонтакте

"За почти месяц их работы проверить здоровье к нам пришли более 60 тыс. человек - то есть примерно по 3 тыс. в день. Почти 50 тыс. посетителей павильонов были направлены на дополнительные обследования. 90% посетителей смогли пройти допобследования сразу в павильоне", - сказала Ракова.

По ее словам, некоторых из них направили на дальнейшие обследования в поликлиники и другие медорганизации. Всего направление бесплатно продолжить осмотр за пределами павильона получили 13 тыс. человек. Почти 500 из них - в Центр дерматовенерологии и косметологии, больше 2 тыс. человек - в Научно-практический центр наркологии. И уже три человека были направлены в центры амбулаторной онкологической помощи провериться на наличие онкологического заболевания.

"Хорошо, что мы выявили необходимость в дополнительных исследованиях уже сейчас - возможно, врачи заподозрили какие-то отклонения или риски для здоровья в будущем. Своевременная диагностика и лечение снизят риск развития серьезных заболеваний. Для этого программа и работает: чтобы помочь людям быстро и бесплатно узнать о возможных угрозах для своего здоровья в будущем", - подчеркнула заммэра.

Ракова также напомнила, что в воскресенье в Москве запускается масштабный лекторий - 10 встреч-дискуссий на тему заботы о здоровье. На первой такой дискуссии врачи столичных клиник Денис Проценко и Алексей Свет обсудят, как слушать и слышать свой организм.

Новости Москвы,Денис Проценко,Анастасия Ракова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители