Павильоны «Здоровая Москва» посетили уже более 60 ты. человек

Более 60 тыс. человек прошли медицинские обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия 11 мая. Об этом журналистам в воскресенье сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

"За почти месяц их работы проверить здоровье к нам пришли более 60 тыс. человек - то есть примерно по 3 тыс. в день. Почти 50 тыс. посетителей павильонов были направлены на дополнительные обследования. 90% посетителей смогли пройти допобследования сразу в павильоне", - сказала Ракова.

По ее словам, некоторых из них направили на дальнейшие обследования в поликлиники и другие медорганизации. Всего направление бесплатно продолжить осмотр за пределами павильона получили 13 тыс. человек. Почти 500 из них - в Центр дерматовенерологии и косметологии, больше 2 тыс. человек - в Научно-практический центр наркологии. И уже три человека были направлены в центры амбулаторной онкологической помощи провериться на наличие онкологического заболевания.