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15 минут назад

Москвичам пообещали компенсацию за холодный май

Илья Родин

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что следующая неделя в столице будет теплой. В понедельник и вторник температура поднимется до 20-22 градусов. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Москвичам пообещали компенсацию за холодный май
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хорошая погода нас ждет, теплая, при которой цветущая сирень выглядит просто прекрасно. Скорее всего, вообще осадков не будет, потому что не слишком ярко выраженная фронтальная зона с непродолжительными и несильными дождями пройдет в воскресенье. В понедельник есть небольшая вероятность осадков, а в остальные дни — нет», - уточнил Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что в среду, 8 мая, температура повысится до 23 градусов, в пятницу может достичь 24-25 градусов тепла. По его мнению, 10 мая будет самый теплый день на неделе. Он подчеркнул также, что ожидается переменная облачность.

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«С утра будет ясно, днем — кучевые облака, но совершенно однозначно — не десятибалльная сплошная облачность», - считает Шувалов.

Он отметил, что хорошую погоду можно считать своего рода «компенсацией за холодный май».

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,
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