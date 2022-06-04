Москвичам пообещали компенсацию за холодный май

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что следующая неделя в столице будет теплой. В понедельник и вторник температура поднимется до 20-22 градусов. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Хорошая погода нас ждет, теплая, при которой цветущая сирень выглядит просто прекрасно. Скорее всего, вообще осадков не будет, потому что не слишком ярко выраженная фронтальная зона с непродолжительными и несильными дождями пройдет в воскресенье. В понедельник есть небольшая вероятность осадков, а в остальные дни — нет», - уточнил Александр Шувалов.
Синоптик отметил, что в среду, 8 мая, температура повысится до 23 градусов, в пятницу может достичь 24-25 градусов тепла. По его мнению, 10 мая будет самый теплый день на неделе. Он подчеркнул также, что ожидается переменная облачность.
«С утра будет ясно, днем — кучевые облака, но совершенно однозначно — не десятибалльная сплошная облачность», - считает Шувалов.
Он отметил, что хорошую погоду можно считать своего рода «компенсацией за холодный май».