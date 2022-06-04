Москвичам пообещали компенсацию за холодный май

«Хорошая погода нас ждет, теплая, при которой цветущая сирень выглядит просто прекрасно. Скорее всего, вообще осадков не будет, потому что не слишком ярко выраженная фронтальная зона с непродолжительными и несильными дождями пройдет в воскресенье. В понедельник есть небольшая вероятность осадков, а в остальные дни — нет», - уточнил Александр Шувалов.