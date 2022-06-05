Более 20 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на воскресенье, 5 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Домодедово. Там отменено 6 рейсов и столько же задержано. В Шереметьево задержано три рейса. Во Внуково изменено время вылета шести рейсов и отменено два рейса.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила о приостановке коммерческих рейсов в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо. Перевозчик временно закрыл продажу билетов на рейсы в Коломбо.