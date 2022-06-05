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17 минут назад

Более 20 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

Москва24иещё 1

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на воскресенье, 5 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Более 20 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Домодедово. Там отменено 6 рейсов и столько же задержано. В Шереметьево задержано три рейса. Во Внуково изменено время вылета шести рейсов и отменено два рейса.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила о приостановке коммерческих рейсов в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо. Перевозчик временно закрыл продажу билетов на рейсы в Коломбо.

В компании сообщили, что находящиеся в Коломбо пассажиры, которые должны были вернуться в Россию 2, 4 и 5 июня, будут доставлены в Москву 4 и 5 июня. В "Аэрофлоте" пообещали, что и остальные пассажиры вернутся на родину в срок.

Новости Москвы,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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