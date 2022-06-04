В Москве открылась выставка знаковых объектов российского дизайна

Выставка «История российского дизайна. Избранное II» открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу. О самых интересных объектах экспозиции «Мосленте» рассказала директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

Фото: Предоставлено Московским музеем дизайна Предоставлено Московским музеем дизайна

Знаменитая «наркомовская» лампа, самовар «Спутник», киноплакаты эпохи «оттепели», пальто из советских одеял и сумка из листа бумаги — знаковые вещи своего времени. И все их можно увидеть на посвященной советскому дизайну выставке в Москве, отметила собеседница «Мосленты».

«Каждую субботу и воскресенье в 15:00 проходят публичные экскурсии по экспозиции. А по четвергам в западном крыле Новой Третьяковки в рамках выставки проходят лекции, которые читают историки дизайна и современные дизайнеры», — рассказала Санькова.

Попасть на все эти мероприятия можно по билету на выставку, уточнила она.

Экспозиция «История российского дизайна. Избранное II» доступна для посещения до 27 ноября 2022 года.