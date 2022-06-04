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59 минут назад

В Москве открылась выставка знаковых объектов российского дизайна

Мослента

Выставка «История российского дизайна. Избранное II» открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу. О самых интересных объектах экспозиции «Мосленте» рассказала директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

В Москве открылась выставка знаковых объектов российского дизайна
Фото: Предоставлено Московским музеем дизайнаПредоставлено Московским музеем дизайна

Знаменитая «наркомовская» лампа, самовар «Спутник», киноплакаты эпохи «оттепели», пальто из советских одеял и сумка из листа бумаги — знаковые вещи своего времени. И все их можно увидеть на посвященной советскому дизайну выставке в Москве, отметила собеседница «Мосленты».

«Каждую субботу и воскресенье в 15:00 проходят публичные экскурсии по экспозиции. А по четвергам в западном крыле Новой Третьяковки в рамках выставки проходят лекции, которые читают историки дизайна и современные дизайнеры», — рассказала Санькова.

Попасть на все эти мероприятия можно по билету на выставку, уточнила она.

Экспозиция «История российского дизайна. Избранное II» доступна для посещения до 27 ноября 2022 года.

Ранее москвичам перечислили особенности открывшейся в столице выставки «Дом быта».

Новости Москвы,Александра Санькова,
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