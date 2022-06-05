Собянин назвал условия для снижения зависимости столицы от импорта

"В условиях санкционных ограничений и сложной логистики практически все отрасли российской промышленности стали приоритетными и, по сути, работают на импортозамещение. <…> Благодаря активному промышленному росту последних лет у нас есть возможность снизить зависимость от импорта. Например, компания "Галвент" успешно выпускает вентиляционное оборудование любой сложности. Группа компаний "Лазеры и аппаратура" создала полный цикл производства и поддержки серийного и специального лазерного оборудования", - написал мэр в своем Telegram-канале.