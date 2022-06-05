Собянин назвал условия для снижения зависимости столицы от импорта

Снизить зависимость от импорта в Москве могут благодаря промышленному росту, который наблюдался в столице в последние годы. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.
"В условиях санкционных ограничений и сложной логистики практически все отрасли российской промышленности стали приоритетными и, по сути, работают на импортозамещение. <…> Благодаря активному промышленному росту последних лет у нас есть возможность снизить зависимость от импорта. Например, компания "Галвент" успешно выпускает вентиляционное оборудование любой сложности. Группа компаний "Лазеры и аппаратура" создала полный цикл производства и поддержки серийного и специального лазерного оборудования", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Также он отметил центр инноваций SIU System, который имеет в своем арсенале 15 отечественных 3D-принтеров. На них компания может напечатать новые детали для промышленного оборудования. Кроме того, "Москабельмет" выпускает силовые кабели с термостойкой изоляцией из отечественных материалов. В частности, его продукцию использовали при строительстве московского метро.
Он уточнил, что в Москве свыше 3 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности.
"Только на радиоэлектронике и приборостроении специализируются больше 600, около 200 компаний выпускают лекарства, медицинские изделия, еще свыше 200 поставляют продукты питания и напитки", - добавил Собянин.