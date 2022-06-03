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16 минут назад

Западный вестибюль станции «Славянский бульвар» закроют с 4 июня

Вечерняя Москваиещё 5

Западный вестибюль станции метро «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии закроют с 4 июня 2022 года до 31 декабря 2023 года. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москва.

Западный вестибюль станции метро «Славянский бульвар» закроют с 4 июня
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Вестибюль закроют по причине строительства северного дублера Кутузовского проспекта.

Новая шестиполосная магистраль пройдет от «Москва-Сити» до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на северный обход Одинцово, сообщают в департаменте. Также она позволит доехать от МКАД до «Москва-Сити» всего за 7–10 минут.

Дептранс столицы предлагает пользоваться четвертым выходом станции метро «Славянский бульвар» на время ограничений, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Также с 4 июня временно закроют входы на станцию метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала. Входы с платформы Ярославского вокзала на станцию «Комсомольская» будут закрыты до осени, это сделали из-за ремонта вестибюля. Пассажирам рекомендуют проходить от электричек через турникетные павильоны к первому или восьмому выходам.

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