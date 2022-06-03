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58 минут назад

Станция метро «Рижская» работает штатно после очистки дренажа

Газета.Ru

Станция метро «Рижская» работает в штатном режиме после очистки дренажа, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Московского метрополитена.

Станция метро «Рижская» работает штатно после очистки дренажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 июня в вестибюль станции метро «Рижская» на Калужско-Рижской линии из-за сильных осадков попала вода.

Сотрудники метрополитена оперативно провели дополнительные работы по очистке дренажа.

7 мая «Рижская» открылась спустя полтора года после ремонта. Специалисты заново выполнили гидроизоляцию 100-метрового эскалаторного хода, а затем заменили старые эскалаторы, отработавшие на станции 62 года, на новые российского производства.

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