Станция метро «Рижская» работает штатно после очистки дренажа

Станция метро «Рижская» работает в штатном режиме после очистки дренажа, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Московского метрополитена.

7 мая «Рижская» открылась спустя полтора года после ремонта. Специалисты заново выполнили гидроизоляцию 100-метрового эскалаторного хода, а затем заменили старые эскалаторы, отработавшие на станции 62 года, на новые российского производства.