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51 минуту назад

Сигналящего из машины хозяйке пса сняли на видео в Москве

Александр Кузьмин

Сигналящего в автомобиле пса заметили в Москве. Животное оставили в транспортном средстве одного, однако он не дал забыть о себе, подав сигнал из машины. Снятое очевидцами видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Москва 24».

«В Ясенево заметили нетерпеливого пса. Хозяйка ушла за покупками, оставив своего питомца в автомобиле. Но, кажется, шопинг затянулся, бигль устал ждать и начал сигналить», – говорится в публикации к забавному ролику.

Ранее сообщалось, что собака принесла к своим щенкам утенка с улицы и попросила хозяйку накормить его.

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