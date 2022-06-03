Сигналящего из машины хозяйке пса сняли на видео в Москве

Сигналящего в автомобиле пса заметили в Москве. Животное оставили в транспортном средстве одного, однако он не дал забыть о себе, подав сигнал из машины. Снятое очевидцами видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Москва 24».
«В Ясенево заметили нетерпеливого пса. Хозяйка ушла за покупками, оставив своего питомца в автомобиле. Но, кажется, шопинг затянулся, бигль устал ждать и начал сигналить», – говорится в публикации к забавному ролику.
Ранее сообщалось, что собака принесла к своим щенкам утенка с улицы и попросила хозяйку накормить его.