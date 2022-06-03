Работник БЦ «Гранд Сетунь Плаза» снял на видео эвакуацию при пожаре

Работник одного из офисов столичного бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» снял на видео свою эвакуацию из здания. Соответствующие кадры появились в распоряжении Telegram-канала IZ.RU. На них видно, что помещения БЦ сильно задымлено. Мужчине помогают пройти к выходу.

По данным столичного пресс-центра ГУ МЧС России, сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Горбунова в Москве, поступило в оперативную дежурную смену МЧС сегодня утром.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в административном здании происходит загорание с 1 по 4 этаж», – говорится в сообщении ведомства.

К настоящему моменту пожар потушен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.