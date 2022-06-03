Недавно открывшуюся станцию «Рижская» московского метрополитена подтопило. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, публикующие кадры с места событий.
На записи видно, как вода заполняет вестибюль станции у самого входа. Предположительно, причиной потопа мог стать мощный ливень, который обрушился сегодня утром на столицу.
По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», станция работает в штатном режиме, поезда следуют по графику.
«Ранее, в связи с обильными осадками, в вестибюль станции поступала вода. Сотрудники метрополитена оперативно провели дополнительные работы по очистке дренажа. После чего вода ушла в дренажную систему вестибюля», – уточняет канал.