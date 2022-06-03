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1 час назад

Потоп на станции метро «Рижская» в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

Недавно открывшуюся станцию «Рижская» московского метрополитена подтопило. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, публикующие кадры с места событий.

На записи видно, как вода заполняет вестибюль станции у самого входа. Предположительно, причиной потопа мог стать мощный ливень, который обрушился сегодня утром на столицу.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», станция работает в штатном режиме, поезда следуют по графику.

«Ранее, в связи с обильными осадками, в вестибюль станции поступала вода. Сотрудники метрополитена оперативно провели дополнительные работы по очистке дренажа. После чего вода ушла в дренажную систему вестибюля», – уточняет канал.

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