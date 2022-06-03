Недавно открывшуюся станцию «Рижская» московского метрополитена подтопило. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, публикующие кадры с места событий.

На записи видно, как вода заполняет вестибюль станции у самого входа. Предположительно, причиной потопа мог стать мощный ливень, который обрушился сегодня утром на столицу.