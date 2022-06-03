Опубликовано видео обрушившегося на Москву сильного ливня

Обильные осадки наблюдаются на северо-западе, западе и юго-западе города. По данным центра погоды «Фобос», дожди могут сопровождаться градом и шквалистым ветром. По словам синоптика, за три часа на столицу может пролиться до 10 миллиметров влаги.