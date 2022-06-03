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1 час назад

Опубликовано видео обрушившегося на Москву сильного ливня

Александр Кузьмин

На Москву обрушился сильный ливень. Снятые очевидцами кадры непогоды на столичных улицах публикует Telegram-канал IZ.RU.

Обильные осадки наблюдаются на северо-западе, западе и юго-западе города. По данным центра погоды «Фобос», дожди могут сопровождаться градом и шквалистым ветром. По словам синоптика, за три часа на столицу может пролиться до 10 миллиметров влаги.

Накануне мощные дожди с грозами прошли в Подмосковье. В Балашихе подтопило дороги. В некоторых местах пешеходам было трудно передвигаться, поскольку воды было по колено.

Ранее сообщалось, что сильные ливни затопили улицы Брянска.

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