В парках Москвы будут проходить мероприятия по самокатному спорту

Цикл мероприятий по самокатному спорту Kick scooter start будет проходить в восьми парках Москвы на протяжении летнего сезона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

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"В летнем сезоне в 8 парках Москвы, подведомственных департаменту культуры, пройдет совместный проект Федерации самокатного спорта, Мосгорпарка и Rampstroy - тур звезд самокатного спорта Kick scooter start. Мероприятия будут проходить по выходным дням весь летний период. В 14:00 будут начинаться показательные выступления райдеров команд. В 15:00 гости смогут научиться трюкам и подготовиться к соревнованиям, которые начнутся в 16:00", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что победителей будут ждать призы. Спортивный проект понравится как опытным райдерам, так и тем, кто только начинает знакомство с самокатом.

Заезды и турниры пройдут в Лианозовском парке, парке у Джамгаровского пруда, в сквере по Олонецкому проезду, Перовском парке, парке 50-летия Октября, в парке им. Ю. М. Лужкова, в парках "Ходынское поле" и "Красная Пресня".