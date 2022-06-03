В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
45 минут назад

В парках Москвы будут проходить мероприятия по самокатному спорту

ТАССиещё 1

Цикл мероприятий по самокатному спорту Kick scooter start будет проходить в восьми парках Москвы на протяжении летнего сезона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

В парках Москвы будут проходить мероприятия по самокатному спорту
Фото: ТАССТАСС

"В летнем сезоне в 8 парках Москвы, подведомственных департаменту культуры, пройдет совместный проект Федерации самокатного спорта, Мосгорпарка и Rampstroy - тур звезд самокатного спорта Kick scooter start. Мероприятия будут проходить по выходным дням весь летний период. В 14:00 будут начинаться показательные выступления райдеров команд. В 15:00 гости смогут научиться трюкам и подготовиться к соревнованиям, которые начнутся в 16:00", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что победителей будут ждать призы. Спортивный проект понравится как опытным райдерам, так и тем, кто только начинает знакомство с самокатом.

Заезды и турниры пройдут в Лианозовском парке, парке у Джамгаровского пруда, в сквере по Олонецкому проезду, Перовском парке, парке 50-летия Октября, в парке им. Ю. М. Лужкова, в парках "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

"Встречи стартуют уже в эти выходные. 4 июня райдеров и посетителей встретит Лианозовский парк. Катающихся здесь ждут двухуровневый боул, бетонная мини-рампа и парные стрит-плазы на дальних рубежах. Бетонное покрытие площадки выполнено с армированием, толщина покрытия - не менее 100 мм. Найти локацию можно со стороны Череповецкой улицы", - уточнили в пресс-службе.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители