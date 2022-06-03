В центре Москвы 4 июня пройдет парад ретротранспорта

В центре Москве парад ретротранспорта состоится в субботу, 4 июня. Зрители смогут увидеть трамваи разных поколений.

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Об этом пишет РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что мероприятие пройдёт на Чистопрудном бульваре.

Помимо старинных трамваев в ретропараде примут участие грузовики МАЗ и ГАЗ из коллекции Музея транспорта Москвы. Также можно будет увидеть машины и мотоциклы времён СССР.

Всего в параде примут участие около 30 единиц транспорта.