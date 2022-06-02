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11 минут назад

В Химках автобус въехал в остановку

ТАССиещё 3

Десять человек пострадали в Химках из-за въехавшего в остановку автобуса. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Автобус въехал в остановку с людьми в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На Ленинградском шоссе рейсовый автобус №851, ехавший по маршруту Шереметьево - Москва, въехал в остановку "Родионово", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства и причины ДТП предстоит установить.

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"В результате падения, по предварительным данным, пострадали 10 пассажиров автобуса, они госпитализированы в медучреждения, предварительно, травмы у всех не тяжелые", - сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Новости Москвы,Владимир Жириновский,Аэропорт Шереметьево,ГИБДД,
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