Автобус въехал в остановку с людьми в Подмосковье

Десять человек пострадали в Химках из-за въехавшего в остановку автобуса. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На Ленинградском шоссе рейсовый автобус №851, ехавший по маршруту Шереметьево - Москва, въехал в остановку "Родионово", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства и причины ДТП предстоит установить.
"В результате падения, по предварительным данным, пострадали 10 пассажиров автобуса, они госпитализированы в медучреждения, предварительно, травмы у всех не тяжелые", - сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.