В «Москвариуме» пройдет экологический фестиваль «Горизонт»

«С первого дня фестиваля океанариум полностью перейдет на раздельный сбор мусора для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Также «Москвариум» присоединится к акции фудшеринга, в рамках которой остатки еды из ресторанов на территории комплекса будут распределяться среди социально нуждающихся людей. Еще одной инициативой станет акция по переработке пластиковой упаковки из-под соли, используемой в океанариуме, в экоручки», - уточнили в пресс-службе.