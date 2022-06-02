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1 час назад

Экологический фестиваль «Горизонт» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 4 по 19 июня

Агентство «Москва»

В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ с 4 по 19 июня пройдет экологический фестиваль «Горизонт», сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

В «Москвариуме» пройдет экологический фестиваль «Горизонт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 4 по 19 июня 2022 года в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» пройдет ежегодный экофестиваль «Горизонт», посвященный экологичному образу жизни», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе фестиваля океанариум планирует запустить ряд экологических инициатив.

«С первого дня фестиваля океанариум полностью перейдет на раздельный сбор мусора для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Также «Москвариум» присоединится к акции фудшеринга, в рамках которой остатки еды из ресторанов на территории комплекса будут распределяться среди социально нуждающихся людей. Еще одной инициативой станет акция по переработке пластиковой упаковки из-под соли, используемой в океанариуме, в экоручки», - уточнили в пресс-службе.

Новости Москвы,ВДНХ,
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