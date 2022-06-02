МЧС обратилось к москвичам

Гроза и сильный ветер прогнозируются вечером 2 июня в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице, предупреждение разместили на странице во «ВКонтакте».

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18 до 23 часов 2 июня местами по Москве ожидаются дождь, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 15 м/с», — рассказали в министерстве.

Спасатели рекомендовали автомобилистам при ухудшении погоды снизить скорость движения и увеличить дистанцию с соседними машинами. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, которые могут рухнуть от ветра, а также не укрываться от непогоды под деревьями.