В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
42 минуты назад

МЧС обратилось к москвичам

Никита Бородкин

Гроза и сильный ветер прогнозируются вечером 2 июня в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице, предупреждение разместили на странице во «ВКонтакте».

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18 до 23 часов 2 июня местами по Москве ожидаются дождь, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 15 м/с», — рассказали в министерстве.

Спасатели рекомендовали автомобилистам при ухудшении погоды снизить скорость движения и увеличить дистанцию с соседними машинами. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, которые могут рухнуть от ветра, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

В Подмосковье запретили оплату проезда наличными

Напомним, что ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала москвичам, что в июне погода будет неустойчивой, но при этом — теплой и летней. Температура же будет соответствовать климатической норме.

Новости Москвы,Видео,Марина Макарова,МЧС России,Росгидромет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители