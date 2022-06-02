Открыта дополнительная регистрация на Красочный забег

"Пятого июня в Москве пройдет самый яркий и необычный старт этого года - Красочный забег. Бегуны откроют летний сезон и пробегут 5 км по территории "Лужников" через четыре зоны с красками разных цветов. Основная онлайн-регистрация на Красочный забег уже закончилась. Дополнительная регистрация будет открыта в 2-3 июня на сайте, а также офлайн в дни выдачи стартовых пакетов - 3 и 4 июня. Мест осталось мало, но еще есть возможность присоединиться к беговому карнавалу", - сказал собеседник агентства.