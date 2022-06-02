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35 минут назад

В Москве открыта дополнительная регистрация на Красочный забег

ТАСС

Дополнительная регистрация на Красочный забег, организованный московским "Беговым сообществом", открыта в Москве. Она будет доступна 2 и 3 июня, сообщили в четверг ТАСС организаторы мероприятия.

Открыта дополнительная регистрация на Красочный забег
Фото: ТАССТАСС

"Пятого июня в Москве пройдет самый яркий и необычный старт этого года - Красочный забег. Бегуны откроют летний сезон и пробегут 5 км по территории "Лужников" через четыре зоны с красками разных цветов. Основная онлайн-регистрация на Красочный забег уже закончилась. Дополнительная регистрация будет открыта в 2-3 июня на сайте, а также офлайн в дни выдачи стартовых пакетов - 3 и 4 июня. Мест осталось мало, но еще есть возможность присоединиться к беговому карнавалу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе московского "Бегового сообщества" напомнили, что Красочный забег проводится с 2013 года. В этом году он состоится впервые после двухлетнего перерыва и станет долгожданным событием для тысяч участников.

"Этот забег не похож на классические соревнования: на нем можно не думать о результате и личных рекордах и дать себе возможность расслабиться и повеселиться: кидаться краской, танцевать и делать креативные фотографии всей семьей. Позитивные эмоции на этом старте важнее финишного времени, а подготовка к забегу заключается не в выборе экипировки, а в создании костюма", - уточнили в пресс-службе.

После церемонии награждения наступит самая веселая часть мероприятия - над стартово-финишным городком в "Лужниках" пройдет красочный фейерверк. Тысячи участников одновременно подбросят в воздух заранее приготовленную краску, а организаторы сделают буйство цвета еще масштабнее - со сцены будет запущена дополнительная волна красочного фейерверка.

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