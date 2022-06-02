Вышедших к людям диких кабанов в Мытищах сняли на видео

Дикие кабаны вышли к людям в Мытищах в поисках еды. Жители подмосковного города сняли на видео лесных зверей у дороги возле жилых домов. Запись размещена в Telegram-канале «Москва с огоньком». На кадрах видно, как два парнокопытных животных стоят возле припаркованных у обочины автомобилей.