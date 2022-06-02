Вышедших к людям диких кабанов в Мытищах сняли на видео

Дикие кабаны вышли к людям в Мытищах в поисках еды. Жители подмосковного города сняли на видео лесных зверей у дороги возле жилых домов. Запись размещена в Telegram-канале «Москва с огоньком». На кадрах видно, как два парнокопытных животных стоят возле припаркованных у обочины автомобилей.
«Лучше зверей не кормить и не гладить. Полюбопытничают и сами уйдут обратно в лес», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что медведь залез в автомобиль, который едва не утонул в реке на Сахалине. Дикий хищник надеялся обнаружить в транспортном средстве пропитание, но его спугнули рыбаки.