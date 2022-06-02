Свыше десятка новых «Макдоналдсов» откроются июне в Москве

Об открытии свыше десятка новых «Макдоналдсов» в Москве сообщило агентство ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник.

Фото: McDonald's McDonald's

Как стало известно агентству, 12 июня в столице, кроме ресторана на Пушкинской площади, откроется еще как минимум 14 точек продажи фастфуда под новым брендом.

Рестораны уже возобновили работу с большинством привычных поставщиков, однако фирменных желтых букв «М» на упаковках блюд в открывающихся заведениях больше не будет, передает ТАСС.