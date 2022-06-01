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16 минут назад

Москвичам назвали время открытия купального сезона

Мослента

Время открытия купального сезона назвал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Москвичам назвали время открытия купального сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метеоролог сообщил, что спокойно купаться жители столичного региона в этом году начнут позднее обычного из-за прохладного мая. «Сейчас еще вода прохладная в Москве и Подмосковье, конечно. Купальный сезон в этом году будет поздним», — добавил он.

Оптимальным для купания считается прогрев воды до 20-22 градусов выше нуля, сообщил Вильфанд. Судя по прогнозу World Weather о средней температуре воды, купаться будет комфортно ближе к концу июня, в 20-х числах.

По данным руководителя Гидрометцентра, сейчас вода в водоемах столичного региона прогрелась примерно до плюс 15 градусов.

Ранее перечислили адреса новых зон отдыха у воды в Москве. В 13 местах были проведены масштабные работы по экологической реабилитации, очистке водоемов и благоустройству территории.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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