Москвичам назвали время открытия купального сезона

Время открытия купального сезона назвал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

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Метеоролог сообщил, что спокойно купаться жители столичного региона в этом году начнут позднее обычного из-за прохладного мая. «Сейчас еще вода прохладная в Москве и Подмосковье, конечно. Купальный сезон в этом году будет поздним», — добавил он.

Оптимальным для купания считается прогрев воды до 20-22 градусов выше нуля, сообщил Вильфанд. Судя по прогнозу World Weather о средней температуре воды, купаться будет комфортно ближе к концу июня, в 20-х числах.

По данным руководителя Гидрометцентра, сейчас вода в водоемах столичного региона прогрелась примерно до плюс 15 градусов.