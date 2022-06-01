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41 минуту назад

Кондиционеры в поездах столичного метро перевели на летний режим работы

Агентство «Москва»иещё 2

В поездах столичного метро перевели все кондиционеры на летний режим работы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кондиционеры московского метро перевели на летний режим работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поддержание комфорта в транспорте - одна из задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мы перевели кондиционеры в поездах метро в летний режим работы. Сотрудники лаборатории микроклимата метрополитена ежедневно следят за температурой на станциях - сейчас она полностью соответствует норме. Менять режим работы вентиляционных шахт мы будем по мере необходимости, например, с наступлением жаркой погоды. Это увеличит воздухообмен и позволит снизить температуру в метро на несколько градусов», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как уточняется, режим работы кондиционеров поменяли в 3,9 тыс. вагонов.

В пресс-службе напомнили, что вагоны с кондиционером обозначены наклейкой на окнах со снежинкой - в них не следует открывать форточки. В поездах с естественной вентиляцией прохладный воздух поступает из тоннеля - здесь можно открывать форточку.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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