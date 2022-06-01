Кондиционеры московского метро перевели на летний режим работы

В поездах столичного метро перевели все кондиционеры на летний режим работы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Поддержание комфорта в транспорте - одна из задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мы перевели кондиционеры в поездах метро в летний режим работы. Сотрудники лаборатории микроклимата метрополитена ежедневно следят за температурой на станциях - сейчас она полностью соответствует норме. Менять режим работы вентиляционных шахт мы будем по мере необходимости, например, с наступлением жаркой погоды. Это увеличит воздухообмен и позволит снизить температуру в метро на несколько градусов», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Как уточняется, режим работы кондиционеров поменяли в 3,9 тыс. вагонов.
В пресс-службе напомнили, что вагоны с кондиционером обозначены наклейкой на окнах со снежинкой - в них не следует открывать форточки. В поездах с естественной вентиляцией прохладный воздух поступает из тоннеля - здесь можно открывать форточку.