Кондиционеры московского метро перевели на летний режим работы

«Поддержание комфорта в транспорте - одна из задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мы перевели кондиционеры в поездах метро в летний режим работы. Сотрудники лаборатории микроклимата метрополитена ежедневно следят за температурой на станциях - сейчас она полностью соответствует норме. Менять режим работы вентиляционных шахт мы будем по мере необходимости, например, с наступлением жаркой погоды. Это увеличит воздухообмен и позволит снизить температуру в метро на несколько градусов», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.