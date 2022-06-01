Москвичам разъяснили, как получить компенсанцию за «ковидные» штрафы

С 1 июня москвичи и гости столицы смогут получить компенсацию за штрафы, полученные на территории города за нарушения антиковидных ограничений. Подать заявление на возмещение можно будет в центре госуслуг, об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице с 15 марта был отменен масочный режим и обязательные защитные меры на предприятиях, в частности, регулярное измерение температуры у работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее. Позднее, 25 мая, было объявлено о «ковидной амнистии». Как отмечал мэр Сергей Собянин, административные взыскания за нарушение мер безопасности уже внесли свой вклад в защиту здоровья. Сейчас период острой опасности заражения прошел, но наблюдается падение доходов граждан — связи с этим было принято решение возместить ранее взысканные административные штрафы.

Как поясняют на сайте мэра, вернуть деньги смогут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Органы городской исполнительной власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов.

«Амнистия будет действовать до конца года. Она охватит все ограничения, за исключением несоблюдения режима самоизоляции на дому. Возместить штрафы могут москвичи и гости столицы, при этом важно, чтобы штраф был выписан на территории Москвы», — уточняется в сообщении.