Собянин утвердил проект улиц на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков улично-дорожной сети - от Третьего транспортного кольца до Шоссейной улицы.
Как сообщила пресс-служба мэра, проект обеспечит доступ транспорта и пассажиров к Южному речному порту, к будущей станции метро "Южный порт", "Кожуховской" и "Печатникам", а также новой жилой застройке на месте промзоны в этом районе.
Южнопортовая улица, 1-й и 2-й Южнопортовые проезды будут реконструированы в современную трех-четырехполосную магистраль. Она соединит ТТК со строящимся дублером Люблинской улицы, а также обеспечит выезд автотранспорта на Московский скоростной диаметр.
Проект планировки предполагает строительство и реконструкцию около 9 километров дорог, добавляется в сообщении.
В нем также отмечается, что в увязке с проектируемой магистралью запланировано строительство станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро с пешеходной эстакадой длиной 450 метров для прохода к Москве-реке.