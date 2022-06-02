Собянин утвердил проект улиц на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков улично-дорожной сети - от Третьего транспортного кольца до Шоссейной улицы.

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Как сообщила пресс-служба мэра, проект обеспечит доступ транспорта и пассажиров к Южному речному порту, к будущей станции метро "Южный порт", "Кожуховской" и "Печатникам", а также новой жилой застройке на месте промзоны в этом районе.

Южнопортовая улица, 1-й и 2-й Южнопортовые проезды будут реконструированы в современную трех-четырехполосную магистраль. Она соединит ТТК со строящимся дублером Люблинской улицы, а также обеспечит выезд автотранспорта на Московский скоростной диаметр.

Проект планировки предполагает строительство и реконструкцию около 9 километров дорог, добавляется в сообщении.