Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"День защиты детей – это день защиты нашего будущего. Спасибо всем, кто воспитывает детей с любовью и уважением", – написал мэр в телеграм-канале.

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Собянин подчеркнул, что растить ребенка – это создавать будущее. При этом градоначальник назвал это самым важным делом не только для семьи, но и для всей страны.

Ребенок, которому взрослые помогают найти свой талант и вырасти счастливым, сделает мир лучше, считает мэр. По словам Собянина, в связи с этим город и вкладывает большое количество ресурсов в строительство садов и школ, спортивных объектов и детских медучреждений.

"Маленькие москвичи могут бесплатно получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь. Каждому доступны кружки, секции, детские технопарки. А сеть творческого образования – школ искусств – у нас самая крупная в мире", – рассказал столичный мэр.

При этом особое внимание, как подчеркнул Собянин, уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Так, создаются условия для их обучения в обычных школах, семейных центрах, в НКО с детьми занимаются квалифицированные педагоги, психологи и дефектологи.

"Любая московская семья с детьми может рассчитывать на поддержку города. Например, пособия или помощь в поиске работы, когда есть временные трудности", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в столице ко Дню защиты детей пройдут более 140 культурных мероприятий с 1 по 4 июня. Так, парк "Усадьба Кленово" 1 июня в 11:00 организует соревнования по велосипедному вождению. Дом культуры "Стимул" представит в 12:00 концерт, где прозвучат песни народов России.