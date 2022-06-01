Очередь за мороженным возникла в ГУМе. Причиной ажиотажа у посетителей крупного столичного торгового комплекса стала акция, устроенная в честь Дня защиты детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», в распоряжении которого оказались кадры из главного универсального магазина страны.

По данным источника, стоимость популярного у россиян десерта в ГУМе сегодня составляет 50 рублей. В обычные дни его можно приобрести за 100 рублей.