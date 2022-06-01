Москвичей предупредили о похолодании

В начале и в конце июня в Москве погода будет теплее обычного, но в середине месяца возможно похолодание, сообщает портал "Метеовести".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"В середине тот самый северный поток, который притормозит лето в Причерноморье, захватит и Москву. И здесь он развернется по полной – дневная температура будет всего 15–20 градусов", – отмечается в сообщении.

В Европейскую же часть России лето пришло вместе с календарным. При этом, по словам синоптиков, в теплую погоду возрастает и неустойчивость атмосферы, нередко это приводит к мощным грозовым ливням, что обусловлено чрезвычайно активным атлантическим циклоном.

"Накануне в его власти оказались и центральные, и северные районы Европейской России. Вне зоны влияния этого вихря во вторник остался только юг страны, где усиливается антициклон. Он и сегодня защитит Причерноморье и Кавказ от ненастья, а дожди продолжатся в северной половине Русской равнины. Самые интенсивные ливни пройдут на востоке Центрального района: местами выпадет более 10 миллиметров осадков за сутки", – говорится в сообщении.

При этом циклон и антициклон создадут устойчивый южный поток воздуха, и уже со среды, 1 июня, в средней полосе температура начнет превышать 20 градусов. Так, на берегах Белого моря ожидается 10–15 градусов, а в низовьях Волги, Дона и на Кубани уже выше 30 градусов.

Вода прогревается медленнее, чем воздух. Поэтому в настоящее время достаточно теплое лишь Азовское море – там температура составляет 20–22 градуса. Однако у берегов Крыма и Кавказа вода еще холодная – около 15–18 градусов.

Ранее сообщалось, что май 2022 года в столице стал самым холодным с начала века. Средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса тепла, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.