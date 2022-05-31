У москвичей стали регистрировать боррелиоз после укуса клещей

У москвичей стали чаще регистрировать боррелиоз после укуса клеща. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Роспотребнадзора, в 2010 году обнаружили почти 500 случаев, а в 2021 году — 1050.

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Специалисты отмечают рост с лучшей выявляемостью заболевания. При этом в столице болезнь Лайма обнаруживают в два раза чаще, чем в Подмосковье. Зачастую клещи кусают москвичей за городом, а анализ сдают уже в городе.

Кроме того, боррелиоз разносят различные насекомые. Так, в 2021 году им заразились жители Москвы, побывавшие в Коломенском парке, Строгинской пойме, Лосином Острове и Битцевском лесу.

Выявить заболевание трудно, поскольку в некоторых случаях у пациента отсутствуют внешние признаки. В этом случае заражение можно обнаружить с помощью теста на антитела. При этом в случае боррелиоза они образуются не сразу, а на 3-4 неделе после укуса, когда инфекция переходит на внутренние органы. Кроме того, у 10% зараженных антитела не вырабатываются.