Водителей в Москве предупредили о тумане в ночь

Туман ожидается в столице в ночь на 1 июня, он сохранится до полудня. Водителям рекомендуется избегать резких маневров и быть внимательными за рулем, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
"По данным синоптиков, ночью и завтра до 12:00 в Москве ожидается туман. Будьте внимательными за рулем, соблюдайте дистанцию и скорость, избегайте резких маневров", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в среду, 1 июня, в столице будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла, днем поднимется до 22-24 градусов.