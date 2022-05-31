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1 час назад

Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными за рулем из-за тумана

Москва24

Московским водителям необходимо быть внимательными за рулем ночью 31 мая и утром 1 июня из-за тумана, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Кроме того, следует избегать резких маневров на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скорость.

Столичных водителей просят быть внимательными за рулем из-за тумана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что в столице и Московской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать с полуночи до полудня 1 июня. Также метеорологи предупредили горожан о сильном ветре. Порывы местами могут достигать 15 метров в секунду.

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