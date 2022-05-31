Столичных водителей просят быть внимательными за рулем из-за тумана

Московским водителям необходимо быть внимательными за рулем ночью 31 мая и утром 1 июня из-за тумана, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Кроме того, следует избегать резких маневров на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скорость.