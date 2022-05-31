Уходящий май в Москве признали самым холодным в XXI веке

В Москве май 2022 года стал самым холодным в текущем столетии. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

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В среднем воздух в последнем весеннем месяце прогревался примерно до +10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже предыдущего рекордно низкого показателя, зафиксированного в 2017 году.

Также подобные температуры наблюдались и в мае 2000 года, тогда средняя температура достигала +10,8 градуса. Май 1999 года был еще холоднее: тогда столбики термометров не поднимались в среднем даже до +9.

Самым холодным днем в мае 2022 года стал первый день месяца, когда температура составила 1,7 градуса. Выше всего же температура оказалась 12 мая, воздух прогрелся до +22,1 градуса.

Всего количество дней в месяце, когда столбики термометров преодолевали отметку в +20 градусов, составило 2. В норме же их должно быть 8-10.