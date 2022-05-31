В Москве откроется мультимедийная выставка о Петре Первом

Мультимедийная выставка "Петр Великий. Рождение империи" откроется 10 июня в столичном парке "Россия - Моя история" на ВДНХ. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка.

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"С 10 июня до конца сентября 2022 года в историческом парке "Россия - Моя история" пройдет мультимедийная выставка-погружения "Петр Великий. Рождение империи", приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора, над которой почти год работали эксперты фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии", - рассказал собеседник агентства.

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В пресс-службе добавили, что выставка, посвященная одному из самых захватывающих периодов истории страны, создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии. За 40 минут волнующего "путешествия" зрители изучат эпоху Петра I благодаря таким современным технологиям, как "живая", управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, эффектный дизайн и застройка, где каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями. Экспозиция, сформированная из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объемного звука, ставит своей целью донести через чувственный опыт масштаб свершений петровского гения.

"В 18 залах на площади около 2,5 тысяч кв. м. располагаются 10 ключевых тематических зон выставки, объединенные единой линией - пути развития России, которые некогда определил сам Петр I: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом - через призму личности государя и его сподвижников", - уточнил собеседник агентства.

Посетителям будет предложено принять вместе с героями экспозиции ряд непростых решений по пути от возникновения замыслов реформатора до рождения империи. Персональный бейдж сделает путешествие по выставке индивидуальным, а уникальный цифровой экспозиционный комплекс поможет стать соучастником далеких событий трехсотлетней истории.

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