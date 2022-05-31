В Москве пройдет футбольный фестиваль для девочек

«Фестиваль может посетить любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет — подготовка не имеет значения, а участие бесплатное. Программа подойдет как девочкам, которые уже занимаются в спортивной секции, так и тем, кто еще никогда не играл в футбол», — рассказали организаторы проекта.