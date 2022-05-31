В Москве пройдет футбольный фестиваль для девочек

28 августа на территории московского футбольного клуба «Строгино» состоится футбольный фестиваль для девочек. Об этом сообщает «Москва Северо-Запад».
«Фестиваль может посетить любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет — подготовка не имеет значения, а участие бесплатное. Программа подойдет как девочкам, которые уже занимаются в спортивной секции, так и тем, кто еще никогда не играл в футбол», — рассказали организаторы проекта.
В рамках мероприятия для девочек пройдут специальные мастер-классы, дружеский турнир и общение с действующими футбольными игроками.
«Для одних [участниц] — это возможность получить игровую практику без давления и ориентации на результат. Для других — знакомство с футболом и проба своих сил в атмосфере праздника и комфортной обстановке», — добавили организаторы.