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30 минут назад

В Москве пройдет футбольный фестиваль для девочек

Газета.Ru

28 августа на территории московского футбольного клуба «Строгино» состоится футбольный фестиваль для девочек. Об этом сообщает «Москва Северо-Запад».

В Москве пройдет футбольный фестиваль для девочек
Фото: РФСРФС

«Фестиваль может посетить любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет — подготовка не имеет значения, а участие бесплатное. Программа подойдет как девочкам, которые уже занимаются в спортивной секции, так и тем, кто еще никогда не играл в футбол», — рассказали организаторы проекта.

В рамках мероприятия для девочек пройдут специальные мастер-классы, дружеский турнир и общение с действующими футбольными игроками.

«Для одних [участниц] — это возможность получить игровую практику без давления и ориентации на результат. Для других — знакомство с футболом и проба своих сил в атмосфере праздника и комфортной обстановке», — добавили организаторы.

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