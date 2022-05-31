Собянин упростил порядок получения льготных путевок для некоторых граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения льготных санаторно-курортных путевок для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

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«Правительство Москвы упростило порядок постановки на учет для получения льготных санаторно-курортных путевок для отдельных категорий граждан (ветеранов войны и труда, инвалидов, неработающих пенсионеров и других). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 1 июня 2022 года в интерактивную форму на официальном портале мэра и правительства Москвы будут внесены изменения, которые сделают подачу заявления для постановки на учет на получение путевки проще, быстрее и удобнее. В частности, сокращается количество заполняемых полей. Так, заявитель должен будет указать минимум сведений о себе: паспортные данные, сведения о наличии регистрации в Москве и сведения о документе, подтверждающем льготную категорию.

«Для заявителей из числа федеральных и московских льготников, получающих ежемесячную городскую денежную выплату, исключается и необходимость выбора льготной категории. Паспортные данные, СНИЛС и адрес регистрации будут проверяться автоматически в онлайн-режиме при подаче электронного заявления, что сократит количество ошибок, снизит трудозатраты и сэкономит время на обработку поданных заявлений», - уточняется в тексте.

Также сокращается перечень предоставляемых документов: более не требуется прикрепление скан-копий пенсионных документов, выданных ведомственными пенсионными отделами, либо отделениями ПФР других регионов. В большинстве случаев необходимые документы будут запрошены и проверены без участия заявителя путем межведомственного электронного взаимодействия.

Уточняется, что обязательным для всех заявителей является только прикрепление скан-копии медицинской справки формы №070/у. В исключительных случаях понадобится также прикрепить скан-копии документов, которые не могут быть получены органами власти без участия заявителя (например, свидетельство о рождении иностранного образца, заключение бюро судебно-медицинской экспертизы и тому подобное).

Помимо этого, выбор места санаторно-курортного лечения будет осуществляться с учетом индивидуальных потребностей заявителей. Таким образом, медицинские справки по форме №070/у будут выдавать городские поликлиники по месту прикрепления, а в случае отсутствия прикрепления - медицинские организации по месту обслуживания (например, ведомственные поликлиники).

«Обязательное участие в выдаче справки врачей, наблюдающих заявителя на постоянной основе, позволит подбирать оптимальный профиль, сезон и место лечения для конкретных заявителей», - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году планируется обеспечить путевками на санаторно-курортное лечение 245 тыс. москвичей льготных категорий.