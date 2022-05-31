Москвичи сняли на видео совят в парке «Останкино»

В московском парке «Останкино» заметили совят. Потомство лесной птицы сняли на видео местные жители. Соответствующая запись появилась в распоряжении Telegram-канала «Москва 24». На кадрах малыши выглядывают из дупла.

«Посмотрите, каких малышей встретили наши подписчики в Останкинском парке. Совята прелестны!» – говорится в сообщении к публикации.

Минувшейзимой ушастую сову заметили на природной территории «Царицыно». В последние годы представителей этого вида также могли наблюдать на территории природного памятника «Серебряный бор», а также в природно-историческом парке «Москворецкий». Отмечается, что хищная птица занесена в Красную книгу Москвы.