«Москонцерт» запустит новую площадку в культовом ДК Горбунова

Генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин в интервью ТАСС рассказал о том, как ведется ребрендинг старейшей организации культуры Москвы.
В частности, он сообщил, что за последний годы был разработан новый логотип и элементы фирменного стиля «Москонценрта», принято решение сменить стилистику всех площадок в ходе ребрендинга и сделать мероприятия более интересными молодежи.
Так, сейчас компания готовится к запуску новой площадки во Дворце культуры им. Горбунова. «В 1990-е годы это место было культовым, славилось своими рок-концертами, а потом был непростой период, прежняя аудитория была утрачена, новой не появилось. Сегодня постараемся сделать ее интересной самым разным группам зрителей. Планируем концерты, фестивали, спектакли, и первые мероприятия пройдут там уже этим летом», — пообещал он.
С 1986 по 1990 год в ДК работала Московская рок-лаборатория, выступали зарубежные исполнители. С 1995-1997 годов ДК Горбунова проходил фестиваль «Учитесь плавать», а в декабре 1999 года здесь состоялся первый фестиваль «Нашествие». После ремонтных работ в 2006 году руководство Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, в ведении которого находилось здание, приняло решение остановить в нем концертную деятельность из-за износа зала.