«Москонцерт» запустит новую площадку в культовом ДК Горбунова

Генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин в интервью ТАСС рассказал о том, как ведется ребрендинг старейшей организации культуры Москвы.

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В частности, он сообщил, что за последний годы был разработан новый логотип и элементы фирменного стиля «Москонценрта», принято решение сменить стилистику всех площадок в ходе ребрендинга и сделать мероприятия более интересными молодежи.

Так, сейчас компания готовится к запуску новой площадки во Дворце культуры им. Горбунова. «В 1990-е годы это место было культовым, славилось своими рок-концертами, а потом был непростой период, прежняя аудитория была утрачена, новой не появилось. Сегодня постараемся сделать ее интересной самым разным группам зрителей. Планируем концерты, фестивали, спектакли, и первые мероприятия пройдут там уже этим летом», — пообещал он.