Стартовала образовательная программа «КультЛето»

В столице стартовала общегородская летняя познавательная программа «КультЛето», в рамках которой 150 культурных площадок откроют образовательные кружки и секции. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Фото: ТАСС ТАСС

«Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов. Это занятия по живописи, музыке, актерскому мастерству, мультипликации и 3D-моделированию», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Видео дня

Отмечается, что записаться на занятия можно заранее. Полный список студий и кружков представлен на сайте «Мосразвития». Так, дом культуры «Михайловское» (поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, д. 35) подготовил пятидневный курс игры на гитаре. Занятия будут проходить с 6 по 10 июня с 16:00 до 18:00. Телефон для записи: 8 (495) 850-56-51.

Трехдневный курс по витражной росписи организован в доме культуры «Восход» (ул. Маршала Федоренко, д. 2, корп. 2). Занятия будут проходить с 6 по 8 июня, начало в 16:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (495) 486-73-71.

Поясняется, что для ребят от семи до 15 лет в детской библиотеке №178 - культурном центре имени Барто (ул. Дмитрия Ульянова, д. 24) с 31 мая по 10 июня будут проходить платные занятия по мультипликации. Начало в 12:00. Узнать стоимость и записаться можно по телефону: 8 (499) 124-61-51.

В культурном центре «Зеленоград» (Зеленоград, Центральная площадь, д. 1) 14 июня откроется мастерская по 3D-печати «Полигон». Участники научатся строить трехмерные модели. Всего состоится четыре занятия, которые пройдут с 19:00 до 20:30. На курс необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (499) 734-31-71.