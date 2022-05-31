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18 минут назад

Новости погоды: водителей в Москве призвали быть внимательнее за рулем из-за сильного дождя

Агентство «Москва»

Водителей призвали быть внимательнее за рулем из-за сильного дождя в столице, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Водителей в Москве призвали быть внимательнее из-за сильного дождя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В городе местами идет сильный дождь - просим водителей быть внимательнее за рулем. На 9:15 движение в городе оценивается в шесть баллов. По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе будет дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сильно затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», - говорится в сообщении.

В Дептрансе также попросили водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты.

Ранее «Известия» сообщили, что в столичном регионе во вторник, 31 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

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