Водителей в Москве призвали быть внимательнее из-за сильного дождя

Водителей призвали быть внимательнее за рулем из-за сильного дождя в столице, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В городе местами идет сильный дождь - просим водителей быть внимательнее за рулем. На 9:15 движение в городе оценивается в шесть баллов. По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе будет дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сильно затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», - говорится в сообщении.
В Дептрансе также попросили водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты.
Ранее «Известия» сообщили, что в столичном регионе во вторник, 31 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.