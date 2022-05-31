Водителей в Москве призвали быть внимательнее из-за сильного дождя

«В городе местами идет сильный дождь - просим водителей быть внимательнее за рулем. На 9:15 движение в городе оценивается в шесть баллов. По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе будет дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сильно затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», - говорится в сообщении.